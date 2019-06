Ciclismo, Manuel Belletti torna alla vittoria al Tour de Hongrie

Arriva dall’Ungheria il successo numero 17 della stagione per l’Androni Giocattoli Sidermec. Manuel Belletti, infatti, ha vinto la prima tappa del Tour de Hongrie, la corsa a tappe magiara che era partita martedì con un prologo di 4 chilometri. Belletti, già un anno fa assoluto protagonista in Ungheria, ha vinto nettamente lo sprint conclusivo della Velence-Esztergom (194 chilometri), dopo un gran lavoro di tutta la squadra, che ha preso in mano le redini della corsa nel finale per lanciare al meglio il suo velocista, che sul traguardo ha dedicato la vittoria a Lorenzo Bigucci. Lo sprinter di Gatteo, al terzo successo stagionale, ha superato il francese Hofstetter e lo sloveno Rajovic. Quarto il danese Bendixen, poi Marengo. Decima posizione per l’altro Androni Giocattoli Sidermec, Daniel Munoz.

Il 33enne velocista romagnolo dei campioni d’Italia (già 11° nel prologo di ieri) ha conquistato anche la maglia gialla di leader della corsa

Oggi il Giro d’Ungheria proporrà la seconda tappa da Balassagyarmat a Miskolc di 200 chilometri.