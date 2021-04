Ciclismo, morta la campionessa del mondo Monica Bandini GALLERY

FORLI’. L’ex campionessa del mondo di ciclismo Monica Bandini è morta oggi in seguito a un malore improvviso mentre lavorava nel terreno di famiglia di Villagrappa di Forlì. Aveva 56 anni. Era nata a Faenza il 16 novembre del 1964. Aveva fatto parte della nazionale di ciclismo che nella cronometro a squadre dei Mondiali era riuscita a conquistare tre medaglie consecutive: bronzo a Villach nel 1987, oro a Renaix nel 1988 e argento a Chambery nel 1989. Monica in carriera aveva ottenuto, fra i tanti risultati, anche un sesto posto al Giro d’Italia e al Tour de France del 1989, e la vittoria al Giro del Trentino del 1998. La passione per la bici non l’aveva mai abbandonata, portandola anche a partecipare alla Nove Colli di Cesenatico, la regina delle granfondo degli amatori, che aveva vinto 4 volte.

