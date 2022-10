Ciclismo, Giro d’Italia: la cronometro Savignano-Cesena per convincere Evenepoel e Roglic

Mancano solamente tre giorni alla presentazione ufficiale della 106ª edizione del Giro d’Italia. Il vernissage finale di Milano svelerà quello che è già stato anticipato dal Corriere Romagna con la tappa a cronometro tra Savignano sul Rubicone e Cesena che si disputerà domenica 14 maggio, aprendo la settimana ciclistica romagnola che si concluderà la domenica successiva con la Nove Colli di Cesenatico. È saltata invece, a questo punto definitivamente, la possibilità di vedere in Romagna anche la partenza della 10ª tappa di martedì 16 maggio, all’indomani del giorno di riposo. Un peccato considerando che la carovana rosa si sarebbe fermata in Romagna per due giorni, portando un notevole indotto al settore alberghiero.

No a Brisighella, sì a Scandiano

La partenza della 10ª tappa, quella successiva al giorno di riposo, era rimasta a lungo una delle poche “x” presenti nelle anticipazioni del percorso della 106ª edizione. Già da qualche settimana si conosceva l’arrivo, con i politici viareggini che da tempo avevano sbandierato il ritorno del Giro nella città del carnevale dopo 40 anni. E sempre da Viareggio era giunta la notizia che la tappa sarebbe giunta in Versilia dopo aver attraversato l’Appennino che divide la Toscana dall’Emilia Romagna. E tutti gli indizi sembravano puntare su Brisighella che, già a febbraio, aveva dichiarato la volontà di ospitare una tappa del Giro d’Italia e che aveva fatto le prove generali a giugno con l’arrivo in città della Adriatica Ionica Race.

Il derby è stato vinto invece dall’Emilia e, come confermato ieri dalla stampa di Reggio, la partenza avverrà da Scandiano. La città di Romano Prodi, grande appassionato di ciclismo, ospiterà la partenza con i girini che dovranno affrontare il Passo di Pradarena prima di scendere in Toscana.

La crono spartiacque

Ma la Romagna avrà comunque la sua tappa e sarà una delle frazioni decisive della prossima edizione. Dopo la Riccione-San Marino del Giro 2019, gli appassionati potranno assistere ad un’altra lotta contro il tempo e al passaggio continuo degli atleti per circa quattro ore. La tappa partirà dal centro di Savignano sul Rubicone per dirigersi verso Santarcangelo di Romagna e poi in direzione mare passando per La Giola, Villa Torlonia e lambendo Bellaria. Il ritorno a Cesena dovrebbe avvenire attraverso le campagne di Sala di Cesenatico ma, per i dettagli finali, si dovrà attendere la presentazione di lunedì. Il conto finale porta ad una cronometro lunga (30-35 chilometri) e completamente pianeggiante, destinata a provocare un maremoto nella classifica generale. Dopo un’edizione praticamente priva di cronometro, Rcs sta tentando di ingolosire diversi campioni (in particolare Primoz Roglic e il campione del mondo Remco Evenepoel) a preferire il Giro al Tour. E per farlo mette sul piatto circa 70 chilometri a cronometro, la metà dei quali in Romagna.