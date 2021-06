Ciclismo, Filippo Baroncini non si ferma più

Due vittorie in due giorni. Filippo Baroncini innesta il rapporto giusto e conquista la Pessano-Roncola. A meno di 24 ore di distanza dalla conquista del titolo italiano a cronometro, il massese concede il bis nel 38° Trofeo Mp Filtri-26° Trofeo Ivo Galvanica.

La startlist in sede di partenza alla Mp Filtri di Pessano vede 183 concorrenti. Spicca il debutto con la nuova maglia tricolore di Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Desirée Fior), vincitore del campionato italiano degli Under 23 in Toscana la scorsa settimana, e tra i più attesi ecco il romagnolo Filippo Baroncini (Team Colpack Ballan), vice campione italiano su strada e tricolore a cronometro. I primi cinque giri vedono il gruppo pressochè compatto fino a quando non sono in sette ad uscire in avanscoperta: Verza (Zalf-Fior), Calzoni (Gallina Colosio), Poggi (Garlaschese) e Consolaro (Palazzago) con il campione italiano Benedetti (Zalf-Fior), Bottaro (Speeder Cycling Team) e Verre (Colpack Ballan), ma sotto la spinta della lombarda Biesse Arvedi viene ricucito il gap al km 72 e il gruppo torna compatto. La sfida si accede sulla salita finale: il gruppo si assottiglia col passare dei chilometri, rompe gli indugi Santaromita (Vc Mendrisio). Si alzano sui pedali Baroncini (Colpack) e Zambanini (Zalf-Fior) e insieme si riportano sul portacolori elvetico, in seguito rientrano anche Romano e Murgano (Palazzago) con il faentino Tarozzi (#Inemiliaromagna). Tenta l’affondo solitario il cremonese Rastelli (Colpack) che guadagna un esiguo margine, ma in una curva in discesa prima dello strappo finale, impatta con una moto e così sono i sei inseguitori a giocarsi l’arrivo. Lo spunto più veloce è quello del romagnolo Baroncini, che scarica tutto sui pedali chiudendo in bellezza la due giorni: «Grandissimo lavoro di tutta la squadra – spiega un festante Baroncini – dispiace per la caduta del mio compagno Rastelli, ma sono riuscito a vincere ancora dopo il titolo italiano: una due giorni ricca di grandi soddisfazioni».

Positivo fine settimana anche per #inEmiliaRomagna, che oltre alla chiusura al 6° posto di Manuele Tarozzi, ha visto Davide Dapporto protagonista nel 63° Gp Roncolevà, terminando lo sprint in 7ª posizione.