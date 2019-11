Ciclismo, esauriti in un lampo 10.000 pettorali per la Nove Colli

La Nove Colli numero 50 del prossimo anno si avvia verso uno scontato sold out. Anche quest’anno, l’atteso click-day non ha tradito le aspettative: i primi 10.000 pettorali per l’edizione 2020 sono infatti stati assegnati in appena 20 minuti, dovuti per lo più ad un rallentamento del server. Il più veloce ad aggiudicarsi la partecipazione è stato Eric Borghs dal Belgio, mentre il primo italiano risulta Remo Lippantini da Terni. Gli ultimi 2.000 pettorali saranno a disposizione dal 19 novembre optando per la formula pettorale+hotel, che garantisce come minimo la partenza dalla griglia gialla ed il soggiorno per il week-end Nove Colli presso una delle strutture convenzionate di Cesenatico e dintorni. Lo stesso giorno, si aprirà anche la lista di attesa per la 50a edizione, dalla quale saranno sorteggiati i nuovi partecipanti in casi di rinunce o disdette.