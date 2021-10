Ciclismo, Davide Cassani lascia la Federazione

Il Presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, anche a nome del Segretario Generale Marcello Tolu, del Consiglio Federale e di tutta la Federazione, preso atto, con dispiacere, della volontà di Davide Cassani di non accettare la proposta di proseguire il rapporto con la stessa Federazione come direttore generale della Società Ciclistica Servizi, gli esprime i più sinceri ringraziamenti per questi otto anni in cui ha svolto il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Professionisti e di Coordinatore delle Nazionali, augurandogli le migliori fortune per i suoi futuri progetti.

“Ho sempre considerato Davide una risorsa per il movimento ciclistico e per questo mi sarebbe piaciuto percorrere ancora altra strada insieme. Comprendo, però, i motivi della sua decisione. Lo ringrazio per quanto fatto in questi anni. Sono certo che, qualunque sia la sua nuova sfida, porterà ancora lustro al nostro movimento. Per questo motivo le porte delle Federazione per lui resteranno sempre aperte”.

Cassani ha scelto di lasciare con stile senza alimentare polemiche. Giustamente, nel rispetto del lavoro svolto, del movimento e del nuovo Ct, che dovrebbe essere Daniele Bennati. Davide Cassani, che rimane comunque il presidente di Apt Servizi Emilia Romagna, si lancerà probabilmente in un nuovo progetto: il suo sogno è quello di avere un team World Tour completamente italiano dal 2023.