Ciclismo benefico S. Marino-Roma, la Vulcaflex di Cotignola con la Mei

COTIGNOLA. La Vulcaflex di Cotignola, azienda specializzata nella produzione di ecopelle per l'industria dell'auto, affianca Anna Mei,campionessa mondiale ed europea di ultracycling, per sostenere la ricerca in favore dei bambini malati di epidermiolisi bollosa. La partenza del "Capital to capital" sarà presso la porta San Francesco di San Marino alle 8 del giorno 4 ottobre, mentre l'arrivo a Roma al Foro Italico. Il ritorno a San Marino, con arrivo sempre a Porta San Francesco, è previsto nella notte di sabato 5 ottobre.

