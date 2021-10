Ciclismo, Baroncini trionfa al “Gran Premio Del Rosso”

L’album dei ricordi è finalmente completo. A Filippo Baroncini, dopo un anno semplicemente favoloso, mancava solamente una cosa: una foto a braccia alzate con la maglia iridata di campione del mondo. La “figurina” mancante è stata raccolta nel “Gran Premio Ezio Del Rosso” di Montecatini Terme con l’arrivo in parata della Colpack Ballan a sancire una stagione straordinaria con 40 vittorie. Il massese campione del mondo ha preceduto il compagno di squadra Michele Gazzoli, 4° nel mondiale fiammingo e vincitore del “Del Rosso” nel 2020 quando Baroncini fu 3°. Il duo della Colpack Ballan si è sganciato nel finale di corsa sulla salita di Vico, scavando un piccolo margine sul gruppo e tagliando il traguardo in maniera trionfale con 18” sugli inseguitori regolati da Matteo Baseggio (General Store). Ovviamente nessuna volata con Gazzoli che ha lasciato la vittoria al ciclista di Massa Lombarda.

La vittoria del “Del Rosso” ha completato un weekend d’oro per la Colpack Ballan. Sabato la squadra bergamasca aveva conquistato il titolo italiano Under 23 nella cronosquadre a Fiume Veneto anticipando di un soffio i rivali della Quebeka Assos, giunti ad appena 3” dal quartetto vincitore. Per Filippo Baroncini, già campione italiano nella cronometro individuale, si è trattato di una doppietta con la seconda maglia tricolore conquistata in pochi mesi. Baroncini è stato la locomotiva della Colpack che poteva contare anche sull’apporto di Michele Gazzoli, Davide Boscaro e del pesarese Gidas Umbri. Ma la stagione del campione del mondo di Massa Lombarda non è ancora finita: martedì Baroncini parteciperà alla “Coppa del Mobilio” di Pontedera. Si tratta di una gara speciale con una prova in linea al mattino e una cronometro individuale (28,4 km) nel pomeriggio che disputeranno solo i primi 15 classificati della prima prova.