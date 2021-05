Ciclismo, Bagno di Romagna si veste di rosa per la tappa del Giro d’Italia di giovedì

Bagno di Romagna si sta preparando ad ospitare il grande evento del Giro d’Italia, che il prossimo giovedì 20 maggio farà tappa nel borgo termale, con tante coreografie e arredi che Ente comunale, imprese e cittadini stanno realizzando per mostrarsi nuovamente al centro della visibilità mediatica mondiale. “Al fine di agevolare le aziende locali – ha fatto sapere il Sindaco Marco Baccini – abbiamo ritenuto opportuno adottare alcune azioni a beneficio dei nostri operatori economici, che siano da stimolo ad una migliore accoglienza di questo importante evento ma anche di aiuto per un rilancio dell’economia del nostro territorio in

vista della stagione turistica. Con delibera della Giunta Comunale abbiamo deciso di esonerare tutti gli operatori economici dal pagamento di oneri pubblicitari per le affissioni, arredi ed occupazioni di suolo finalizzate alla promozione delle proprie attività in modo coordinato con la promozione del Giro d’Italia 2021, quale azione di agevolazione per rendere il nostro territorio ed i nostri centri storici più attrattivi e stimolare l’economia locale. Tali agevolazioni riguardano tutte le attività di promozione che verranno realizzate nel periodo compreso dall’8

maggio sino al 15 settembre prossimo. Intanto, stiamo coordinando la definizione di tutti i preparativi, che entro i primi giorni della prossima settimana saranno terminati e così ci mancherà solo di condividere un’altra bella giornata di Comunità”.