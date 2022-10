Ciclismo, Giro d’Italia: arrivo al Technogym Village per la Savignano-Cesena

Si apre il sipario sulla 106ª edizione del Giro d’Italia. Oggi presso il Teatro Lirico Gaber di Milano (ore 17.30) verranno svelate le 21 tappe che animeranno la corsa rosa dal 6 al 28 maggio prossimi per decidere il successore dell’australiano Jay Hindley.

La crono di Romagna e Technogym

Dopo un’edizione da semi spettatrice, con la sola partenza da Santarcangelo, la Romagna torna protagonista con quella che sarà la cronometro sentenza della prossima edizione. Domenica 14 maggio si partirà da Savignano sul Rubicone e si arriverà a Cesena dopo circa 35 km, con arrivo al Technogym Village di Vial Calcinaro. Un traguardo di grande prestigio per il colosso del fitness, che per un giorno sarà il centro di gravità del ciclismo italiano.

Il numero esatto di chilometri e il percorso si conosceranno solamente oggi ma è certo che la corsa si dirigerà verso Santarcangelo, prima di virare verso il mare in direzione Bellaria e avvicinarsi poi all’arrivo di Cesena.

Tornano le cronometro

La cronometro di Cesena non sarà l’unica in questo Giro d’Italia. Dopo un’edizione praticamente priva di gare contro il tempo, Rcs (organizzatore del Giro) ha deciso per un’inversione di rotta decisa nel tentativo di attirare gli specialisti della specialità e in particolare Remco Evenepoel, Primoz Roglic e il recordman dell’ora Filippo Ganna. Certa anche la presenza del gallese Geraint Thomas, già vincitore di un Tour de France. Le cronometro saranno tre: il prologo, già presentato, da Fossacesia a Ortona (18,4 km), la sfida contro il tempo romagnola e la cronoscalata nella penultima tappa al Monte Lussari.

La grande partenza sarà dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo mentre, per il finale, Roma sembra aver definitivamente sorpassato Trieste per l’organizzazione dell’ultima tappa in linea. In programma, per la carovana, un assurdo trasferimento aereo tra il Friuli e la capitale per mere esigenze economiche. Già certa anche la tappa che seguirà la cronometro di Cesena e il successivo giorno di riposo: rispedita al mittente la richiesta di Brisighella di avere una partenza di tappa, con la 10ª frazione che partirà dall’Emilia a Scandiano per terminare a Viareggio.