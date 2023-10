Portico di Romagna. “Serata Spalata!” al Vecchio Convento

Appuntamento domani, domenica 1 ottobre, con la seconda tappa del progetto gastronomico e di solidarietà “Serata Spalata!” a Portico di Romagna, organizzata con il supporto dell’associazione Verde Olmo e del Ristorante e Albergo diffuso Al Vecchio Convento.

La “Serata Spalata!” vuole unire qualità e solidarietà coinvolgendo produttori e artigiani del cibo, cuoche e cuochi, commensali per aiutare, chi prestando la sua creatività e professionalità e chi partecipando con una quota, a sostenere direttamente altre aziende o territori colpiti, identificati ad hoc per ogni serata. La prossima tappa sarà il 12 novembre a Bologna nello Spazio Battirame.

Per la serata di Portico di Romagna i destinatari di quanto raccolto saranno: la Trattoria di Montepaolo a Dovadola che a causa delle frane è chiusa da maggio e sta ricostruendo le parti danneggiate per poter ripartire e le famiglie di Portico che hanno subito danni per le quali verranno acquistati blocchetti di buoni pasto dal Comune da spendere nella mensa scolastica interna della scuola elementare, che a sua volta verrà così sostenuta nella sua preziosa attività.

Per la realizzazione dell’obiettivo è fondamentale l’apporto degli sponsor che hanno fornito gratuitamente le materie prima di qualità per la cena: Clai macelleria contadina per carni e salumi, Zuarina per il prosciutto, Caseificio Pascoli per i formaggi, Azienda Agricola Fratelli Frontali per l’olio extra vergine di oliva, Bonfitaly per i piatti e stoviglie in crusca di frumento, Caffè Pascucci per il caffè, Acqua Dolomia per l’acqua, Birra Amarcord, Mancini Pastificio agricolo per la pasta, Il giardino delle luppole per germogli e trasformati dal luppolo, Azienda Agricola Mezza Cà per la ricotta e il miele, Verde Olmo per pane e verdure, Azienda Agricola Fratelli Frontali per l’olio extra vergine di oliva, Spirito contadino per verdure in crosta, Pro loco Portico di Romagna.

Programma e attività pomeridiane

La giornata inizierà domenica alle 15.30 con una serie di attività (su prenotazione e incluse nel prezzo della cena) in avvicinamento all’appuntamento conviviale della serata. A guidare alla scoperta della tartufaia del Vecchio Convento sarà lo stesso chef Matteo Cameli. In cucina, la masterchef Erica Liverani e le maestre di cucina Elia Romualdi e Cristina Cappelli terranno un corso su “La pasta fresca della tradizione”. Sempre nella stessa giornata, in attesa della cena il Professore Bruno Gurioli guiderà una passeggiata alla scoperta delle bellezze di portico di Romagna.

La cena: chef della Brigata Spalata e il menù

La Brigata Spalata coinvolge chef e cheffes da tutta la Romagna, e oltre. Ecco chi cucinerà alla seconda Serata Spalata:

Matteo Cameli (Al Vecchio Convento -Portico di Romagna FC), Filippo Baroni (Ristorante Mater -Poppi AR), Pier Giorgio Parini (Rimini), Giorgio Rattini (Osteria da Oreste – Santobago – Santarcangelo RN), Edi Dottori (Jesi AN), Riccardo Agostini (Ristorante Il Piastrino di Pennabilli RN), la pizza e la focaccia sono di Davide Fiorentini (‘O fiore mio -Faenza RA).

Il menù

Aperitivo

Salsiccia passita, Salame Imola 1962 della Clai di Imola e prosciutto Zuarina, formaggi del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone e frutta di stagione

Verdure in crosta

Focaccia Romagna Mia di Davide Fiorentini Pizzeria ‘O Fiore Mio Faenza

Pane Verde Olmo

Cena

Cipolla dell’acqua di Santarcangelo ripiena con formaggio di fossa Caseificio Pascoli – Chef Giorgio Rattini Osteria da Oreste e Santabago

Cavolo arrosto, ristretto di verdure e latticello – Chef Riccardo Agostini Ristorante Il Piastrino

Fra una costa e l’altra, bieta e whisky – Cheffe Edi Dottori

Battuta di cervo, garum, mandorla bruciata – Chef Filippo Baroni Ristorante Mater

Mezze maniche Mancini Pastificio agricolo con zucca, tartufo e luppolo – Chef Pier Giorgio Parini

Panzanella di Bosco e Orto – Chef Matteo Cameli Ristorante Al Vecchio Convento

Coppa di maiale Clai alla brace con cime di Rapa – “Brigata Spalata!”

In chiusura

Gelato di ricotta di pecora con miele e Cheesecake allo Scquacquerone – Brigata Spalata

Dolci da forno – Franco Gamberini della Trattoria Montepaolo di Dovadola

Vini della Cantina Ballardini di Forlì

Birra Amarcord

La donazione per partecipare alla serata parte da 60 euro, chi vorrà potrà dare di più.

La prenotazione è obbligatoria per organizzare al meglio la proposta della cucina e non sprecare assolutamente nulla al numero 335 6658097.

Per chi volesse sarà possibile prenotare il pernottamento in albergo a un prezzo convenzionato (60 euro la singola 80 la doppia, senza colazione).