Fiera del Formaggio di Fossa 2025 a Sogliano al Rubicone: il programma dal 23 novembre al 7 dicembre

Sogliano al Rubicone è pronta ad accogliere viaggiatori, turisti enogastronomici ed appassionati della buona tavola in occasione della 50ª Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.
La Fiera – che animerà le piazze ed i vicoli del centro storico durante le domeniche del 23, 30 novembre e 7 dicembre 2025 – è diventata ormai un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del Formaggio di Fossa.
Oltre al rinomato formaggio, considerato un piccolo tesoro già a partire dal settecento, la Fiera sarà l’occasione perfetta per degustare e acquistare anche altri prodotti tipici soglianesi come il Savòr, la Saba, le Teglie in argilla di Montetiffi (ideali per la cottura della piadina), miele, salumi, eccetera. Non mancheranno anche altre eccellenze enogastronomiche, come vini, formaggi e prodotti tipici provenienti da diverse regioni d’Italia.