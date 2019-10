Cibo di strada, a Cesena premiati ravioli cinesi e focaccia di Recco

I vincitori del Gianpiero Giordani Street Food Award

CESENA. Nell'ambito del 12° Festival Internazionale del Cibo di Strada di Cesena si è svolta la prima edizione del “Gianpiero Giordani Street Food Award”. Il premio, istituito quest’anno in memoria dell'ideatore della manifestazione recentemente scomparso, ha visto una giuria composta da 8 giurati e presieduta da Vittorio Castellani aka Chef Kumalè girare tra gli stand per assaggiare un piatto da ogni delegazione. Oggi i risultati. Per la sezione “Italia” ha vinto la Liguria, con la Focaccia di Recco del Consorzio della Focaccia di Recco: per il coraggio, l’artigianalità e la bontà della proposta. Per la sezione “Internazionale” il vincitore è la Cina con i Ravioli di manzo di La Ravioleria Sarpi di Milano. Il premio è stato un piatto di ceramica decorato a mano.