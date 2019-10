Ciak si gira a Cesena, c'è anche Lodo Guenzi

CESENA. La casa di produzione e distribuzione Genoma Films ha dato il via alle riprese di "Dittatura last minute", un road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu (che ritorna alla regia dopo la sua opera prima "Nobili bugie") e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, insieme a Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, autori e protagonisti della storia. Produttore artistico è Daniel Burlac (coproduttore della Palma d’Oro a Cannes nel 2008 con "4 mesi, 3 settimane, 2 giorni") e produttori esecutivi il Csc di Roma e Strada Film di Bucarest.

Il primo ciak a Cesena dove si girerà in diversi luoghi iconici della cittadina fino al 24 ottobre, per poi proseguire in Ungheria e Romania nella meravigliosa regione della Transilvania. Protagonista principale in questi primi giorni di set è Lodo Guenzi, voce e chitarra de Lo Stato Sociale. Lodo, diplomatosi all’Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe, ha da sempre portato avanti la sua carriera di attore parallelamente alle attività della band e si appresta al suo esordio sul grande schermo.

Commenta Lodo Guenzi: “Io e i ragazzi cerchiamo da sempre di fare cose nuove e matte. Appena ho avuto questa opportunità ho pensato che sarebbe stato un bel modo di fare qualcosa di nuovo per la prima volta. Esplorare ambiti che non conosco resta da sempre uno dei miei sport preferiti!”.

La storia nasce da un’idea di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che nel 1989, giovani ventiquattrenni dal grande entusiasmo, intrapresero con un amico il viaggio raccontato nel film. Un viaggio di crescita, iniziazione e di amicizia che hanno veramente vissuto i tre ragazzi, al centro di una storia di amicizia e di un incontro particolare a Budapest con un rumeno in fuga dal suo paese: lui affiderà ai tre cesenati una valigia col compito di portarla alla sua famiglia ancora in Romania, allora sotto il potere del dittatore Ceausescu. Sul grande schermo i 3 amici saranno interpretati da Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo Gatta.

Sinossi del film. Nel 1989, a poche settimane dalla caduta del Muro di Berlino Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di ventiquattro anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L’uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede l’aiuto dei tre Italiani. Il compito è semplice: portare una valigia alla moglie e alla figlia. Mossi da compassione e in cerca di emozioni, i tre si dirigono in direzione Bucarest, nel cuore della dittatura di Ceausescu. Senza sapere cosa li aspetta, in un viaggio oltre la loro immaginazione, Pago, Rice e Bibi si troveranno in un paese sotto il regime dittatoriale, implicati in situazioni surreali e circondati da personaggi improbabili che metteranno seriamente a rischio la loro vita. Tra numerose gag e colpi di scena, i tre protagonisti capiranno il giusto valore delle “cose” che ogni giorno diamo per scontate. Ritroveranno sé stessi, consolideranno la loro amicizia e uniranno le loro forze per portare a compimento la missione più importante della loro vita.

GENOMA FILMS, casa di produzione e distribuzione cinematografica che nasce nel 2016 da un’ idea di Paolo Rossi Pisu, si pone come obiettivo quello di sostenere, affiancare e promuovere il cinema indipendente italiano e le opere prime. Appoggiare tutte le figure professionali che hanno a cuore il diffondere dell’arte in ogni sua forma, affiancando la passione per l’audiovisivo a un senso di responsabilità sociale. Il ricavato di ogni progetto viene sempre devoluto parzialmente a enti benefici. Genoma Films, oltre a numerosissimi riconoscimenti in festival internazionali, ha ricevuto il premio Green Drop Award alla 74esima Mostra del cinema di Venezia per aver realizzato un film totalmente eco-sostenibile. È stata inoltre la prima società ad accedere all’incentivo dell’art bonus – in associazione con Deisa Ebano Calzanetto – per il contributo erogato nei restauri di "Italiani brava gente" e "Pasqualino sette bellezze", entrambi realizzati con il Csc – Cineteca Nazionale e ora per il nuovo progetto in partenza. Recentemente ha fortemente contributo alla campagna che ha portato all’attribuzione dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmüller che avverrà il prossimo 27 ottobre.