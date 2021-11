Villa Verucchio, “Chiara ha un sorriso che illumina”: appello della madre per la raccolta fondi

Una raccolta fondi per regalare musicoterapia a Chiara e permettere alla sua mamma di farle la doccia in sicurezza comprando una barella da installare al muro. Chiara Selussi ha 15 anni, vive a Villa Verucchio ed ha un sorriso contagioso, ma non parla, non cammina ed è ipovedente. Il suo mondo è fatto soprattutto di suoni e l’emozione più grande per lei è sentire i passi della mamma che rincasa. Ma è con la musicoterapia che prende consapevolezza di sé, emettendo gorgheggi sempre nuovi per esprimere i suoi sentimenti. «La fatica vera – spiega la madre Simona Quadrelli – sono i muri che trovi appena fuori casa. Oltre alla difficoltà di avere in tempi brevi gli ausili, come la barella da doccia a muro per lavarla, ora che è cresciuta e la sdraietta non basta più. L’Ausl vorrebbe passarci una barella normale, – afferma – ma ho un unico bagno molto piccolo e senza quella che si ripiega a libro, non potrei più lavarmi io. D’altronde la struttura costa 1500 euro e la spondina da sistemarvi 250».

Poi dopo una breve pausa il salto all’indietro: «Era una bambina come tante, finché a due mesi di vita ha subito un’operazione per rimuovere 10 centimetri di colon». Un’operazione necessaria a detta dei dottori perché aveva un problema all’intestino. «Beveva poco latte e poi s’arrendeva, – conferma – perché le si gonfiava la pancia come ai bimbi malnutriti dell’Africa. La certezza era che si sarebbe risolto tutto», ricorda Simona. Poi all’uscita dalla sala operatoria, la terribile sorpresa. «Chiara non batteva le palpebre – racconta – le manine erano serrate e la lingua gonfia fuoriusciva dalla bocca spalancata. Sembrava un passerotto appena nato, tutto occhi e tremiti».

«Era l’effetto della sedazione, mi aveva detto il medico, ma – afferma – l’indomani è emerso un quadro ben diverso. Chiara aveva subito una sofferenza cerebrale. Mi sono sentita precipitare quando i camici bianchi hanno pronunciato il responso – confessa -. Non li ho neanche ascoltati sino in fondo e sono scappata via». Superato lo choc iniziale, si è rimboccata le maniche, aiutata dal «figlio maggiore che, pur ritrovandosi il mondo stravolto ad un passo dalla prima elementare, ha reagito con amore». Il prezzo da pagare? «La sua infanzia – risponde la madre – da allora è sempre stato più responsabile rispetto ai coetanei ed oggi è un ragazzo modello».

Intanto passano gli anni e per Chiara si susseguono 6 interventi di cui porta le cicatrici come la mappa di un sentiero tutto in salita. «Da sempre necessita di fisioterapia – precisa Simona – ma l’Ausl passa solo una lezione a settimana, oltretutto a Santarcangelo. Mia figlia patisce molto, stiamo via due ore per 40 minuti di seduta. Perciò pago un fisioterapista che viene a casa, come l’insegnante di musicoterapia, mentre per l’agopuntura la porto a San Marino. In tutto sono più di 200 euro al mese», allarga le braccia, aggiungendo: «Per fortuna un’amica, Arianna, le fa sedute di shiatsu senza chiedere nulla». E nonostante tutto, precisa, sono stati 15 anni anche di cose belle. «Dicono che la mia bimba porti armonia dovunque. Col sorriso illumina una stanza. Adora il gattino Alpha, stare in compagnia e sentire l’acqua calda che le scorre tra le dita, ma anche tutto ciò che “scampanella nell’aria”».

Ogni giorno è una conquista e il tempo gira a ritmo lento. «Per vestirla ci vuole un’eternità, – racconta – tant’è che tengo acceso il termoventilatore fin quasi all’estate, perché non prenda freddo. E non è più semplice nutrirla: mangia cibo frullato solo se imboccata e bisogna stare attenti che non le vada di traverso». Così tante premure quotidiane che nel 2017, quando è stata via un anno alla Lega del filo d’oro di Osimo, «le mie giornate erano senza fine», nota evidenziando: «Non penso al futuro, non me lo posso permettere, vivo chiusa nella mia bolla, per rimanere lucida. E spero che l’associazione “Insieme per Chiara” possa sostenerla quando non ce la farò più». Per chi volesse aiutare Chiara, il codice Iban è il seguente: IT58C0623068102000030481123