“Zeropeli”: il centro estetico di epilazione laser apre a Cesenatico

Nuova apertura a Cesenatico per “Zeropeli”, realtà specializzata nei trattamenti di epilazione laser e nei servizi di estetica avanzata. Il nuovo centro aprirà ufficialmente lunedì 4 maggio in via Giuseppe Mazzini 25, in una zona centrale della città, a pochi passi dal porto canale.

Si tratta della terza apertura in tre anni per il gruppo guidato da Luca Venturi e Filippo Zammarchi, già attivo sul territorio romagnolo. L’arrivo a Cesenatico amplia così la presenza del marchio anche sulla costa, con un servizio che guarda non solo alla città, ma più in generale all’area compresa tra Bellaria e Milano Marittima.

Il nuovo centro nasce con una vocazione precisa: rendere sempre più accessibili i trattamenti di epilazione laser, considerati oggi tra i servizi più richiesti nel settore dell’estetica. Proprio il laser rappresenta infatti il punto di forza dell’attività, con una proposta costruita attorno al rapporto tra qualità del trattamento e competitività del prezzo.

“L’apertura di Cesenatico rappresenta un passaggio importante nel nostro percorso di crescita - spiegano i promotori dell’iniziativa - dopo il grande successo ottenuto a Cesena e Forlì, l’idea è quella di portare anche sulla costa un servizio specializzato, accessibile e attento alla qualità, senza rinunciare a un’offerta estetica completa”.