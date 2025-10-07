Villalta, incidente: cade con la moto e il mezzo si schianta contro un palo, via Cesenatico chiusa in entrambe le direzioni

Incidente stradale questa mattina verso 8.45 a Villalta, con la via Cesenatico chiusa al traffico con inevitabili disagi per gli automobilisti. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, una moto Kawasaki guidata da un uomo attorno ai 50 anni ha impattato autonomamente contro il marciapiede, con il pilota sbalzato sull’asfalto. Una circostanza fortunata, visto che il mezzo (che procedeva verso Cesena) si è poi schiantato contro un palo. Fortunatamente l’uomo (sempre cosciente) ha riportato solo lievi ferite e le conseguenze potevano essere ben più gravi. Via Cesenatico è stata chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico che scorre lungo le vie secondarie. Sul posto i sanitari del 118.