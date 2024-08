Cesenatico, una tromba d’aria ha “spianato” il labirinto: finale di stagione anticipato per il Podere Salmastro

Labirinto di otto ettari in mezzo al mais con Peter Pan in volo, spazzati via dalla tromba d’aria dei giorni scorsi. Ma l’annata rimane eccezionale, con gli ultimi due eventi di questo fine settimana. A pochi chilometri dal mare, a Sala di Cesenatico, in via Canale Bonificazione 233, il Podere Salmastro quest’anno ha furoreggiato. Ora transitando sulla strada principale, tra Sala e Cesenatico, vicino al vecchio casolare non c’è più il verde campo di mais sorvolato da Peter Pan. Anzi c’è tristezza: una stesa di colore nocciola e i fusti del mais seccati e stesi a terra.

La mini tromba d’aria di dieci giorni fa, infatti, fa ha distrutto il labirinto “Exitum” che si stendeva su otto ettari di superficie in un’area che profuma di salmastro. L’attrazione ha aperto le porte a metà giugno scorso e sarebbe dovuto arrivare alla seconda domenica di settembre, per far divertire e giocare in compagnia tante famiglie, fidanzati o gruppi di amici. Ma quest’anno si deve anticipare: il labirinto è stato spazzato via.

Una chiusura forzatamente anticipata per una stagione che è stata però ricca di appuntamenti e serate a tema come quella horror, l’afro “Furmantòn”, la “E lu sule calu calau” con la pizzica salentina, l’evento a tema Pokemon, il ballo stile western della Romagna Country Reunion, le commedie nella radura, il dialetto di “Gatozli”.

Il Podere Salmastro è nato qualche anno fa nel podere comprato a Sala dal 51enne montianese Emiliano Bocchini emigrato a Bulgarnò di Cesena che ha creato per la prima volta un enorme campo di mais con il labirinto e vi ha aggiunto un’arena rustica per godere di spettacoli teatrali e musicali stando a sedere sulla balle di paglia, e un’altra area dove opera una piadineria agricola che fornisce, oltre alle piadine romagnole, anche altre leccornie e prodotti locali tipici.

«È stata un’annata comunque positiva – afferma l’inventore del Podere Salmastro, Emiliano Bocchini – peccato per la mini tromba d’aria che nei giorni scorsi ci ha letteralmente “spianato” il labirinto nel mais. Dopo quell’evento climatico disastroso, comunque, negli ultimi giorni abbiamo realizzato eventi solo nell’area indenne e dedicata alla gastronomia. Così faremo anche venerdì (dalle 18 alle 24), con il raduno “Valle del Rubicone Corse Night”, un motor party con lo spettacolo di tante Ape modificate. Nel giro di un giorno o due trebbieremo il mais, salvando prima tante pannocchie per il gran finale: per sabato abbiamo organizzato “Sgrana la pannocchia”, un’originale festa di chiusura, per coinvolgere grandi e piccoli».