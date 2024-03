Un delfino nuota sulle acque di Cesenatico

Un delfino si è fatto ammirare fin sotto riva a Cesenatico. Giovane e in buona salute, dalle prime ore di domenica scorsa e per tutta la giornata fino al tramonto ha catturato l’attenzione di quanti si trovavano a camminare lungo la spiaggia e a passeggiare sul molo di Ponente. A circa 300 metri dalla battigia, dove l’acqua è poco più profonda di 2 metri, lo si è visto nuotare, facendo apparire l’inconfondibile pinna, per poi emergere in superficie col suo inconfondibile corpo affusolato. In un mare tornato a rasserenarsi dopo le mareggiate dei giorni precedenti, ha regalato una scena che ha meravigliato e affascinato chi l’ha vista. Qualcuno va voluto darne “notizia”, immortalandone le ripetute evoluzioni sul pelo dell’acqua, sia scattando foto sia facendo brevi filmati mentre scompariva e riemergeva tra le onde. Poco a poco, si è avvicinato al molo di ponente, più o meno all’altezza di piazza Spose dei Marinai, riprendendo poi il largo, per invertire di nuovo la rotta e tornare verso riva. Questo spettacolo si è ripetuto più volte, per gran parte del giorno, finché c’era luce. Le foto sono state pubblicate sul profilo Instagram “I love Cesenatico”.