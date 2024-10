“Tutti i vantaggi dell’euro digitale”: la relazione della vice direttrice generale della Banca d’Italia a Cesenatico

«L’euro digitale sarebbe moneta in tutto e per tutto, quindi sia mezzo di pagamento sia riserva di valore. Se la funzione di riserva di valore prevalesse su quella di mezzo di pagamento, la conversione eccessiva di depositi in moneta digitale potrebbe determinare dei cambiamenti nella struttura dei bilanci bancari». La vice direttrice generale di Bankitalia Chiara Scotti ha tracciato un quadro a tutto tondo dell’euro digitale in un incontro questa mattina a Cesenatico. L’occasione è stata costituita dal convegno “Il Valore della prossimità. Il Credito cooperativo a cinque anni dalla costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi. Bilanci e prospettive”.

La moneta digitale

Sottolinea Scotti nel suo intervento: «Circa due terzi dei pagamenti disposti con carta nell’area dell’euro è regolato tramite schemi internazionali, le cui commissioni nell’Unione Europea sono quasi raddoppiate tra il 2016 e il 2021. Quindi abbiamo bisogno dell’euro digitale per mantenere il sistema dei pagamenti europeo sicuro, efficiente, accessibile e all’avanguardia per rispondere ai cambiamenti in atto e alle esigenze di tutti (persone, imprese e intermediari), per garantire a ciascuno la possibilità di avere una piena “cittadinanza digitale” in un mondo che cambia sotto i nostri occhi e per promuovere l’autonomia strategica della nostra area monetaria».

Un unico mezzo di pagamento