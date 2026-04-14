Triathlon a Cesenatico: come cambia la viabilità sabato 18 e domenica 19 aprile

Sabato 18 aprile 2026 – Triathlon AS75 La giornata di sabato sarà interamente dedicata al Triathlon AS75. L’Area Expo aprirà dalle 08:00 alle 20:00, mentre il ritiro pettorali sarà possibile dalle 08:30 alle 13:30. Le gare prenderanno il via alle 14:00 con la partenza femminile, seguita alle 14:10 dalla batteria maschile e alle 14:20 dalle staffette. Il cut off swim + bike è fissato alle 16:45 (fine quarto giro, km 48). Il bike check out sarà consentito fino alle 18:30. A completare il programma, pasta party alle 17:30 e premiazioni alle 18:30. Nel pomeriggio spazio anche alle operazioni preliminari per le gare della domenica: ritiro pettorali Triathlon Sprint Gold No Draft e Olimpico Draft dalle 15:00 alle 19:30, con briefing live online alle 19:00.

Domenica 19 aprile 2026 – Sprint e Olimpico La domenica vedrà protagonisti il Triathlon Sprint Gold No Draft e il Triathlon Olimpico Gold Draft. L’Area Expo sarà aperta dalle 08:00 alle 18:00, con ritiro pettorali dalle 08:30 alle 11:00. La zona cambio aprirà dalle 09:30 alle 11:15. Le partenze inizieranno alle 11:30 con la gara Olimpico Draft femminile, seguita alle 11:45 dalla olimpico maschile. Alle 13:30 scatterà invece il Triathlon Sprint. Il bike check out sarà possibile dalle 14:30 alle 16:00. Il pasta party è previsto alle 13:00, mentre le premiazioni si svolgeranno alle 14:30 per l’olimpico e alle 15:00 per Sprint.