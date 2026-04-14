Triathlon a Cesenatico: come cambia la viabilità sabato 18 e domenica 19 aprile

Cesenatico
  • 14 aprile 2026
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Sabato 18 aprile e domenica 19 aprile a Cesenatico arriva il Triathlon Adriatic Series, un evento di prestigio che conferma la città una tappa fissa di questa disciplina.

L’evento

Sabato 18 aprile 2026 – Triathlon AS75 La giornata di sabato sarà interamente dedicata al Triathlon AS75. L’Area Expo aprirà dalle 08:00 alle 20:00, mentre il ritiro pettorali sarà possibile dalle 08:30 alle 13:30. Le gare prenderanno il via alle 14:00 con la partenza femminile, seguita alle 14:10 dalla batteria maschile e alle 14:20 dalle staffette. Il cut off swim + bike è fissato alle 16:45 (fine quarto giro, km 48). Il bike check out sarà consentito fino alle 18:30. A completare il programma, pasta party alle 17:30 e premiazioni alle 18:30. Nel pomeriggio spazio anche alle operazioni preliminari per le gare della domenica: ritiro pettorali Triathlon Sprint Gold No Draft e Olimpico Draft dalle 15:00 alle 19:30, con briefing live online alle 19:00.

Domenica 19 aprile 2026 – Sprint e Olimpico La domenica vedrà protagonisti il Triathlon Sprint Gold No Draft e il Triathlon Olimpico Gold Draft. L’Area Expo sarà aperta dalle 08:00 alle 18:00, con ritiro pettorali dalle 08:30 alle 11:00. La zona cambio aprirà dalle 09:30 alle 11:15. Le partenze inizieranno alle 11:30 con la gara Olimpico Draft femminile, seguita alle 11:45 dalla olimpico maschile. Alle 13:30 scatterà invece il Triathlon Sprint. Il bike check out sarà possibile dalle 14:30 alle 16:00. Il pasta party è previsto alle 13:00, mentre le premiazioni si svolgeranno alle 14:30 per l’olimpico e alle 15:00 per Sprint.

Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 7 del 17/04/2026 fino alle ore 21 del 19/04/2026, temporaneo divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione ambo i lati e all’interno di tutta la piazza Marconi;

Dalle ore 7 fino alle 19.30 del 18/04/2026 e dalle ore 7 fino alle 19.30 del 19/04/2026 istituzione del divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nelle seguenti vie: Carducci da via Montello (con pre chiusura in via Venezia) a via Dante Alighieri (compresa), Deledda nel tratto fra via Carducci e il Mare, Quasimodo nel tratto fra via Carducci e il Mare, Svevo, nel tratto fra via Carducci e il Mare, Pirandello nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille, Panzini, nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille, Dei Mille da via Panzini a via Dante Alighieri, (con preavviso di strada chiusa in via Zara x Dei Mille), Dante Alighieri, Saffi dal parcheggio della Piscina escluso all’intersezione con via Bramante con la via G. Romano, Fossa, Pisciatello dalla rotonda dei Due Tigli alla via Fiorentina, Fiorentina da via Pisciatello a via Canale Bonificazione, Canale Bonificazione da via Fiorentina alla rotatoria (detta della Gnaffa), Montello Giardini al Mare da Via Montello a via Venezia e da via Isonzo a p.zza Costa; Istituzione di temporaneo divieto di transito e di sosta con rimozione anche per motocicli e biciclette, ad esclusione dei titolari e dei dipendenti degli stabilimenti balneari per accedere alle aree private degli stessi fino alle ore 12 in via Giardini al Mare parte lato bagni, comprese le mezze lune, nel tratto compreso tra piazza costa e via Montello; Inversione del senso unico di marcia in via Venezia fra Giardini al Mare e viale Carducci.

Istituzione di riduzione di corsia con separazione in 2 corsie alla rotatoria detta “ della Gnaffa” nella parte Sud - Est per metri 5 (cinque) dal margine esterno per congiungere il percorso dei ciclisti da via S.P.98 alla via Pisciatello;

dalle ore 7 fino alle 19.30 del 19/04/2026 o a fine necessità la temporanea istituzione di temporaneo divieto di transito e di sosta con rimozione anche per motocicli e biciclette, ad esclusione dei titolari e dei dipendenti degli stabilimenti balneari per accedere alle aree private degli stessi fino alle ore 12.00 in via Giardini al Mare parte lato bagni, comprese le mezze lune, nel tratto compreso tra piazza costa e via Montegrappa esclusa.

Dalle ore 12.30 fino alle 19.30 del 18/04/2026 e dalle ore 10 fino alle 19.30 del 19/04/2026 istituzione del divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nelle seguenti vie: Carducci da via Montello (con pre chiusura in via Venezia) a via Dante Alighieri (compresa), Deledda nel tratto fra via Carducci e il Mare, Quasimodo nel tratto fra via Carducci e il Mare, Svevo, nel tratto fra via Carducci e il Mare, Pirandello nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille, Panzini, nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille, Dei Mille da via Panzini a via Dante Alighieri, (con preavviso di strada chiusa in via Zara x Dei Mille), Dante Alighieri, Saffi dal parcheggio della Piscina escluso all’intersezione con via Bramante con la via G. Romano, Fossa, Pisciatello dalla rotonda dei Due Tigli alla via Fiorentina; Fiorentina da via Pisciatello a via Canale Bonificazione 33, Canale Bonificazione da via Fiorentina alla rotatoria (detta della Gnaffa), Montello, Giardini al Mare da Via Montello a via Venezia e da via Isonzo a p.zza Costa; istituzione di temporaneo divieto di transito e di sosta con rimozione anche per motocicli e biciclette, ad esclusione dei titolari e dei dipendenti degli stabilimenti balneari per accedere alle aree private degli stessi fino alle ore 12.00 in via Giardini al Mare parte lato bagni, comprese le mezze lune, nel tratto compreso tra piazza costa e via Montello; Si da atto che viale Carducci e via Dei Mille saranno accessibili per la sosta temporanea e per il transito per accedere agli istituti scolastici fino alle ore 12. 30 di Sabato 18/04/2026 e che le scuole superiori I.S.I.S. Leonardo da Vinci nelle due sedi di via Carducci e via Dei Mille termineranno le lezioni alle ore 12,00 per permettere l’uscita in sicurezza degli alunni.

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