Tramonto DiVino a Cesenatico, un viaggio fra 300 etichette e proposte gourmet

Fa tappa a Cesenatico nella splendida Piazza Spose dei Marinai il road show di Tramonto DiVino. Appuntamento venerdì 2 agosto (inizio alle ore 19.30) con il meglio del cibo e del vino dell’Emilia Romagna da degustare al calar del sole, in una serata allietata da due prestigiose guest star: le bollicine metodo classico regionali e due proposte gourmet firmate da Omar Casali, chef di punta nel panorama nazionale. Sempre nel corso dell’evento ci sarà un assaggio di prodotti Dop e Igp e la consegna dell’edizione 2024/25 della guida ai vini regionali ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ (PrimaPagina editore), allitetato dalle note del due Hamami (voce e sassofono).

Il format

Organizzata in una sola serata, a partire dalle 19,30, l’evento promette una full immersion nel meglio dei vini e dei cibi regionali, ‘apparecchiando’ come una vera e propria ‘arena del gusto’ la splendida Piazza Spose dei Marinai.

In degustazione ai banchi d’assaggio oltre alle 300 etichette di vini regionali servite e raccontate dai sommelier di Ais. Special guest della serata un banco dedicato con le migliori bollicine Metodo Classico dell’Emilia Romagna.

In abbinamento ai vini una doppia proposta gourmet dello chef Omar Casali del ristorante Marè in rappresentanza dell’Associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, partner di Tramonto DiVino, che duetterà con la Maestra di Cucina Carla Brigliadori. Due i piatti della serata. Si parte con “Perine di riso”, seguendo i dettami della ricetta Artusiana n. 202 con Parmigiano Reggiano DOP, Mortadella di Bologna IGP in salsa di Cozze Romagnole e Patata di Bologna DOP. A seguire un dessert gourmet sempre a sua firma: Choquettes, gel di pesche al vino e limone.

Insieme ai due piatti finger food di qualità con i migliori prodotti Dop e Igp regionali, serviti da chef, allievi e docenti della Scuola Alberghiera Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, coordinati dal maitre Stefano Buda e dalla chef Silvia Mariani, in collaborazione con gli studenti dello Ial di Cesenatico.

Vini in degustazione

In libero assaggio a Tramonto DiVino oltre 300 etichette provenienti dalle cantine di tutta la regione, dalle Albana ai Sangiovese, di Romagna, alle Rebole riminesi passando per i Pignoletto dei Colli Bolognesi, ai Lambruschi di Modena e Reggio, ai ferraresi vini delle sabbie, ai piacentini Gutturnio e Ortrugo e alle Malvasie condivise con i Colli di Parma, e ancora ai tanti uvaggi internazionali, fino ai frizzanti e agli spumanti.

Special guest della serata un banco d’assaggio riservato alle bollicine top provenienti direttamente dal Premio Miglior Spumante Metodo Classico dell’Emilia Romagna che da alcuni anni seleziona, a cura dell’Associazione Sommelier, i più quotati spumanti regionali realizzati con la rifermentazione in bottiglia.

I prodotti in assaggio

Insieme a vini protagonisti saranno i prodotti regionali certificati, messi a disposizione dai Consorzi partner delle Dop e Igp: i grandi emiliani come il Prosciutto di Parma Dop, il Prosciutto di Modena Dop, i Salumi Piacentini Dop, la profumatissima Mortadella Bologna Igp, la Coppa di Parma Igp, i Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, lo Squacquerone di Romagna Dop, il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop l’immancabile Piadina Romagnola Igp, l’Aceto Balsamico Tradizionale Modena Dop, l’Olio di Brisighella Dop e altre sorprese golose. Presente un banco d’assaggio con i formaggi della Centrale di Cesena.

Info e partecipazione

Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 25 euro. Il ticket potrà essere preferibilmente acquistato anticipatamente sul sito https://shop.emiliaromagnavini.it/ o direttamente al desk d’ingresso.

L’ingresso comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, ticket per le proposte finger food e gli spumanti metodo Classico, la Guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione.