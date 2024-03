Tra basket e volley, a Cesenatico e Cervia una Pasqua da tutto esaurito con i tornei di Eurocamp

Una Pasqua da “tutto esaurito”, a Cesenatico e dintorni, grazie ai tornei sportivi organizzati dal Basket CerviaCesenatico, società di pallacanestro locale a carattere giovanile, in collaborazione con Eurocamp.

Anche quest’anno, la settimana di festività scolastica ha dato l’occasione ad Eurocamp – la struttura che da decenni è leader italiana nel campo delle vacanze e dei tornei di carattere sportivo – di ospitare iniziative per ragazzi e ragazze, sia nel volley che nel basket.

Ecco dunque in arrivo due tornei, uno dopo l’altro, che porteranno sulla costa romagnola, in bassa stagione, centinaia di ragazzi e di accompagnatori, ospiti sia delle strutture direttamente gestite da Eurocamp che da numerose altre strutture ricettive della riviera di Cervia, Cesenatico e Gatteo.

Volley e basket

In particolare, il torneo di volley si terrà da domani, mercoledì 27 a sabato 30: è prevista la partecipazione di 157 squadre per complessivi 1810 atleti, 360 allenatori e 60 arbitri, ospitati da una decina di strutture ricettive. Le partite si svolgeranno un 12 palestre fra Cesenatico, Cervia, Cesena e Savignano.

A seguire, da sabato 30 a martedì 2 aprile, ecco il corrispondente torneo giovanile di basket, con cifre analoghe: 138 squadre, 1660 atleti, 260 allenatori e 150 arbitri. Con 11 strutture ricettive e 21 palestre coinvolte fra Viserba, Bellaria, Savignano, Cesena, Cesenatico, Santarcangelo, Cervia. Tutte le partite sono svolte sotto il patrocinio della FIP e della FIPAV.

“Il vero scopo dei nostri tornei – sottolinea Simone Pillastrini, ex giocatore e allenatore di basket e oggi responsabile dei tornei per Eurocamp - è fare gruppo, giocare contro squadre diverse e fare nuove amicizie. Il nostro motto è “Io non perdo mai, o vinco o imparo”. Fiore all’occhiello della manifestazione è la Serata Gastronomica, dove gli allenatori e i dirigenti delle società avranno la possibilità di assaporare prodotti tipici locali offerti dall’organizzazione e portare i loro, mentre i ragazzi si godranno la discoteca che si svolge nella struttura principale.