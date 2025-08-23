Cesenatico, torna la festa di “Chi Burdel” di Villalta. I ricavi sosterranno le cure di “Dade”

Torna oggi e domani la due giorni di festa di “Chi burdel” di Villalta che, come dicono loro, hanno per hobby quello di aiutare nelle cure i bambini in difficoltà spesso affetti da malattie rare. Nei padiglioni allestiti nella zona artigianale San Pellegrino a Villalta, nel bel mezzo di un angolo di campagna cesenaticense, Chi Burdel proporranno buona gastronomia, giochi per bambini, musica dai vivo e balli sui prati, e ancora una munifica lotteria e la gustosissima gara di torte, il tutto a partire dal tardo pomeriggio, dalle 18. La festa è organizzata con il patrocinio del Comune di Cesena e del comitato locale della Croce Rossa.