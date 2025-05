Cesenatico, torna la Cicloevento: in fiera il meglio per il ciclismo

Per gli appassionati di ciclismo, roba da lustrarsi gli occhi, come anche l’occasione per vedere e “scovare” negli stand quanto di meglio ci sia in fatto di biciclette da corsa. Grandi marchi, attrezzatura, componentistica e novità per quanto riguarda il ciclismo saranno presenti in fiera a Cesenatico con “Cicloevento” il 16 e 17 maggio, evento molto atteso non solo tra gli appassionati di ciclismo ma anche per l’indotto che crea insieme alla gran fondo “Nove Colli” di cicloturismo, in programma il 18 maggio.

Torna dunque a essere allestita in piazza Andrea Costa, sul lungomare Carducci la fiera del ciclismo venerdì 16 e sabato 17 maggio. Un evento del quale sono protagonisti Confesercenti e Confartigianato cinte insieme nel consorzio, Cicloevento, che dagli anni Novanta in poi riesce a portare in riviera il meglio delle due ruote e dei prodotti dedicati ai ciclisti. Nella cornice tra il Grand Hotel e il grattacielo di Cesenatico si potranno così conoscere e toccare con mano le biciclette, gli accessori, i ritrovati ultimi legati alle due ruote a pedale. In un grande villaggio esteso oltre 20.000 metri quadrati, di cui 2.000 metri quadrati coperti, che oltre a piazza Costa occupa anche parte di viale Carducci e una parte di viale Roma.

Sono 50 le aziende espositrici attese quest’anno, in rappresentanza dei marchi più prestigiosi che producono e commercializzano biciclette, manubri, ruote, cambi, caschi, occhiali, selle, e ancora abbigliamento tecnico, integratori alimentari, sistemi antifurto, riviste specializzate e altri prodotti. Tra le aziende presenti spiccano i nomi di Colnago, Specialized, Somec, Gobik, A.P.G., Cicli Neri, Selle Italia, Luxottica, FSA, Cipollini, Diamant, Prologo, Drali, Garmin, Moa Sport, Enervit e altri marchi ancora. Alla manifestazione sono attesi anche ex corridori e campioni di ciclismo rimasti nel settore, attirati dalla possibilità di vedere anteprime e novità legate alle bici da corsa; per capire quali siano le ultime tendenze del mercato. Oltre alle biciclette per corridori è sempre più ampio il mercato che vede appassionati di ciclismo utilizzare anche altri tipi di soluzioni, come ad esempio biciclette ergonomiche, telai con altre forme, freni a disco di alto profilo, ruote “grasse”.

La fiera internazionale rimarrà aperta dalle 9 della mattina di venerdì 16 maggio sino alle 23 di sera. Sabato 17 maggio si apre al pubblico dalle 9.30 per concludersi alle 22.30 (ingresso gratuito). Nella giornata di venerdì 16 maggio in piazza Andrea Costa verrà allestito anche il “Villaggio corsa” con la consegna dei pacchi gara ai partecipanti della granfondo “Nove Colli”. Nei due giorni di durata della fiera sono previsti iniziative di intrattenimento dedicate ai giovani.