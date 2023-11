Tony Hadley in concerto a Cesenatico, biglietti dal 9 novembre

Il Teatro comunale di Cesenatico ospiterà il concerto di Tony Hadley. Il 22 febbraio 2024 alle 21 sarà l’occasione più unica che rara per ascoltare dal vivo alcuni successi intramontabili come True, Through the Barricades cantati da Hadley insieme alla The Fabulous TH band. Le prevendite saranno online su ticketone dal 9 novembre. Al netto delle commissioni il costo del biglietto è di 60 euro per la platea, 50 euro per i palchi e 30 euro per il loggione.

Questo appuntamento completa la proposta della stagione invernale del Teatro che aggrega prosa, musica, musical e teatro per le famiglie.

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo i sold out in tutte le tappe italiane, torna con Mad About You accompagnato dalla sua fedele The Fabulous TH Band.

Anche quella di Cesenatico sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da quattro decenni. Ha visto gli esordi del movimento del New Romantic interpretando negli anni brani ormai diventati cult come l’epica Through the Barricades, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali True e brani da solista.