“Tipici da Spiaggia”: lunedì gli agricoltori offrono frutta al Bagno di Conti di Cesenatico e al Tangaroa Beach di Milano Marittima

Associare la vacanza ai prodotti tipici per valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio: è questo l’obiettivo di ‘Tipici da Spiaggia’, evento giunto alla quinta edizione che quest’anno in Emilia-Romagna coinvolgerà domani, lunedì 29 lugliom tre località della Riviera in altrettanti stabilimenti balneari. L’iniziativa è promossa da Cia Agricoltori Italiani Emilia-Romagna con il Sib, Sindacato italiano Balneari.

A Cesenatico al Bagno Conti; Milano Marittima al Tangaroa Beach e a Porto Garibaldi, Bagno Astor, gli agricoltori porteranno in spiaggia le loro produzioni, A partire dalle 11 verrà offerta frutta fresca di stagione, non solo come gradito omaggio ai turisti e agli ospiti delle località rivierasche.

“Un evento che vuole sottolineare il ruolo determinante delle imprese agricole nell’approvvigionamento delle derrate alimentari e ribadire alcune tematiche di forte rilevanza per il settore, come i costi di produzione che sono aumentati e l’impatto del clima sulle colture – precisa Stefano Francia, presidente Cia regionale -. Una giornata di festa con turisti ed ospiti degli stabilimenti che ci ospitano, quindi, ma anche un’occasione per spiegare le difficoltà dei produttori e del settore agricolo”.

“L’evento ‘Tipici da Spiaggia’ – commenta Simone Battistoni, presidente regionale del Sib-Sindacato italiano balneari – vuole rafforzare l’offerta turistica balneare dell’Emilia Romagna, mettendo in sinergia due eccellenze del nostro Paese: i prodotti enogastronomici Made in Italy e la balneazione attrezzata. Due eccellenze – afferma Battistoni –, la prima famosa per i suoi prodotti tipici mentre la seconda è altrettanto nota quale componente di un’offerta turistica che si basa su servizi di qualità. L’auspicio è che finalmente il Governo si decida a tutelare un settore fondamentale come il nostro”.