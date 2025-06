Temperature in aumento, ma il Mare Adriatico è in salute

Adriatico in buona salute anche in mare aperto. Stante il bollettino del monitoraggio costiero condotto dal battello oceanografico Daphne II, effettuato anch’esso nella giornate tra il 3 e il 4 giugno a una distanza stabilita tra 500 metri dalla costa i 20 chilometri al largo da Lido di Volano a Cattolica. Aggiornato in estate ogni 15 giorni. I controlli eseguiti dalla motonave Daphne mostrano: «Una buona condizione ambientale dell’ecosistema costiero con concentrazioni degli indici trofici che si mantengono medio basse in tutte le stazioni». «La salinità delle acque marine in superficie si attestano in generale sopra i 30 psu ad eccezione di alcune zone nella parte più settentrionale della costa».

Questo in prossimità della foce del Po, braccio di mare più direttamente soggetto e influenzato dagli apporti dal bacino padano. Nella norma sono anche i valori dell’ossigeno disciolto lungo tutta la colonna d’acqua e a livello del fondale. Buona la trasparenza in particolare nella parte centro meridionale da Milano Marittima-Cervia a Cattolica. In aumento invece le temperature delle acque di superficie sotto costa. La temperatura dell’acqua va di media dai 23 gradi nell’area più settentrionale a 21 gradi da Cervia-Cesenatico-Rimini.