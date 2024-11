Teatro di Cesenatico, gli spettacoli di prosa esauriti in abbonamento

Novità dal Teatro di Cesenatico. Dalle ore 9 del 20 novembre saranno online (salvo imprevisti) le prevendite degli spettacoli della stagione 2024-25 del Teatro Comunale di Cesenatico. Non saranno disponibili in prevendita gli spettacoli della prosa perché tutti sold out grazie agli abbonamenti, un successo che non era prevedibile e a cui fa seguito il ringraziamento dell’amministrazione per la fiducia accordata agli oltre 180 “vecchi” e nuovi abbonati.

Dal 20 novembre saranno quindi disponibili su vivaticket gli spettacoli del Teatro Moderno con Vera Gheno, Arianna Porcelli Safonov e Stefano Massini.

Per la sezione Musica il concerto di Appino è già in prevendita su ticketone mentre il live di Amati è su liveticket.it.

Al via anche le prenotazioni per i quattro concerti di Cesenatico Classica tramite il 353 474 2492 (dal lunedì al sabato ore 10/13-15/20).

Saranno disponibili anche le prevendite per le favole che riempiranno di spettacoli tre domeniche pomeriggio. Saranno su vivaticket.com.

Prenotazioni aperte dal 20 novembre anche per gli attesi, quattro musical; sarà possibile prenotare il proprio posto contattando il numero 388.1142484. Per alcuni di essi sono già previste repliche.

Il concerto di Natale aprirà la linea 335 7570305 (dal lunedì al sabato- ore 15/18) per le proprie prenotazioni come per il Galà di Capodanno per il quale è possibile contattare il 353 4486079 (dal lunedì al sabato – ore 9/13-14/19).

Invece dal 13 gennaio sarà possibile prenotare il posto per la proiezione di JoJo Rabbit chiamando lo 0547 79274 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12).

Le scelte dei circuiti di prevendita biglietti non sono a discrezione dell’amministrazione ad eccezione del Teatro Moderno.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito teatrocomunalecesenatico.it.

Per informazioni

Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274 - teatrocomunalecesenatico.it