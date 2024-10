Teatro di Cesenatico 2024-25: ecco il cartellone

Svelato l’atteso cartellone della stagione 2024-25 del teatro Comunale di Cesenatico. Alla miscellanea di artisti e appuntamenti sul palco si unisce il giallo. E no il Tour de France non c’entra.

Sono tre gli spettacoli di teatro moderno in scena grazie alla collaborazione con Sillaba. Il primo è il 19 dicembre con Vera Gheno e “Grammamanti”. Lo spettacolo, particolarmente apprezzato ovunque esibito, vede contrattapporsi due stili risconoscibili, senza bisogno di leggere tra le righe: i grammamanti e i grammarnazi.

Arianna Porcelli porterà in scena “Fiabafobia” il 24 gennaio. È un monologo comico che tratta i soggetti delle paure: dall’uomo nero al “restate a casa”. Fiaba-fobia è stata scritta per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare.

Chiude il programma Stefano Massini con l’”Alfabeto delle emozioni” il 15 marzo. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione, Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili.