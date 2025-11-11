Cesenatico, svaligiano il circolo tennis: beccati in tre con la refurtiva

Svaligiato in piena notte il Circolino, lo storico Circolo tennis “A Godio” di via Cesare Abba in pieno centro. I ladri sono stati subito individuati e acciuffati dai carabinieri, mentre bivaccavano all’interno di una vecchia colonia. I ladri erano stati sorpresi in piena notte a rubare, scappando si sono portati dietro la refurtiva che erano riusciti ad arraffare, compreso anche un intero e costoso scatolone di palline da tennis nuove e da poco consegnate.

Gli autori del furto sarebbero tre giovani stranieri. I militari nel blitz all’interno della colonia hanno anche recuperano nell’immediato una parte della refurtiva che è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Il furto è avvenuto nelle primissime ore di sabato. Mancavano pochi minuti alle 3 di notte, quando come ogni notte è arrivato il pulmino che fa la consegna delle paste. Chi è alla guida si è accorto che all’interno della club house del Circolino le luci sono accese, udendo un qualche tramestio e rumore ovattato ha deciso di chiamare al telefono i gestori del circolo tennis.

Sentendosi scoperti i malviventi, due quelli visti in azione all’interno del bar, sono scappati a gambe levate, dissolvendosi come ombre nel buio della notte.

È probabile che fossero in azione già da un po’ di tempo, dato che è risultato poi, all’indomani, che dalla sede del Circolo mancava un intero set- contenitore di palline da tennis nuove, delle bottiglie di alcolici, di acqua; con i ladri che avevano fatto anche man bassa del fondo cassa del bar, si erano impossessati delle torte, e avevano preso un trapano dal ripostiglio degli attrezzi.

Si erano intrufolati all’interno della Club house del Circolo tennis cercando di scardinare la porta d’ingresso che dà in via Manzoni, l’hanno manomessa, ma non sono riusciti a far breccia, quindi hanno ripiegato e deciso di prendere di mira una finestra, distaccandone l’intelaiatura per poi sfondarne la chiusura.

Subito in mattinata i titolari della struttura sportiva, che hanno in concessione l’impianto sportivo dal Comune di Cesenatico che ne è proprietario, hanno sporto denuncia ai carabinieri. I militari hanno impiegato davvero poco tempo a risalire agli autori del furto. Li hanno scovati, risalendo alla loro identità, là dove si erano nascosti, accampati in una vecchia colonia. Si tratterebbe di tre giovani stranieri. Subito nell’immediato parte del maltolto, il fondo cassa del bar e il trapano, è stato recuperato e riconsegnato ai proprietari.