Stessa spiaggia, stesso sciare: la Nazionale di sci del Lichtenstein si allena a Cesenatico

Una delegazione della nazionale giovanile di sci del Liechtenstein ha scelto la riviera romagnola per effettuare la preparazione estiva degli atleti. Domenica a Cesenatico sbarcheranno cinque sciatori portacolori del piccolo Stato, che saranno seguiti da tre allenatori. A Cesenatico si alleneranno cinque ragazzi dai 16 ai 18 anni, tutti nati dal 2009 al 2007, che saranno ospitati dal centro dell’Accademia Acrobatica, sul lungomare di Ponente. In precedenza la struttura sportiva di Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella, aveva ospitato altre squadre nazionali di sci, inclusa quella italiana, mentre per il Ski Team Liechtenstein si tratta della prima volta. “I nostri atleti - spiega l’istruttore altoatesino Simon Meraner, coordinatore delle attività e del camp estivo - frequentano scuole superiori a vocazione sportiva, ma lo fanno in città diverse e quindi non sempre possono fare gruppo. A Cesenatico invece li riuniamo tutti, per una settimana di allenamenti con sedute al mattino ed al pomeriggio”.