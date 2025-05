Spartan Race a Cesenatico: come cambia la viabilità sabato 24 e domenica 25 maggio

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di venerdì 23 maggio alle 19 di domenica 25 maggio in via Deledda, via dei Mille, la traversa di via dei Mille che conduce al Parco di Levante in corrispondenza della Casa degli Anziani, piazza Marconi.

Divieto di transito dalle 7 alle 23 di sabato 24 maggio e dalle 7 alle 18.30 di domenica 25 maggio su tutta l’area interna di Piazza Marconi.

Senso unico mare-monte in via Montello dalle 8 alle 18.30 di sabato 24 maggio.

Divieto di sosta con rimozione forzata in via Montello e viale Carducci (lato mare) nel tratto compreso tra Montello e via Zara) dalle 8 alle 18.30 di sabato 24 maggio.

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata ai giardini al mare nel tratto compreso tra via Ferrara e via Montello dalle 8 alle 18.30 di sabato 24 maggio.

Divieto di transito dalle 8 alle 23.30 di sabato 24 maggio e dalle 8 alle 18 di domenica 25 maggio in via Deledda, via dei Mille (nel tratto compreso tra il civico 156 e vie Panzini), piazza Marconi, viale Carducci nel tratto compreso tra via Zara e via Panzini.