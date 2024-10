Cesenatico, sostituite le tre porte del ciclodromo che erano state danneggiate dai vandali

Rimediati i danni al ciclodromo di Villamarina, fatto bersaglio subito dopo la sua inaugurazione di atti vandalici. I fatti risalgono a un anno fa quando ignoti si erano introdotti nella notte all’interno della palazzina servizi dell’impianto sportivo di proprietà comunale e affidato in gestione al gruppo sportivo “Fausto Coppi”.

Si trattò di un tentativo di intrusione che ha procurato alla struttura una serie di danneggiamenti dolosi, riducendo fuori uso fuori uso tre porte, con relativi stipiti, serrature e al termocappotto. Il Comune, in qualità di ente proprietario del bene, ha provveduto a sporgere denuncia-querela al comando di Polizia Locale di Cesenatico. Contro ignoti, dato che i vandali o altro, non sono mai stati trovati. Il Comune si è mosso subito anche con la ditta fornitrice, la PO SE srl. Dopo un sopralluogo la ditta ha comunicato che data l’entità dei danneggiamenti non erano possibili interventi riparativi se non la completa sostituzione delle tre porte manomesse. Con una spesa complessiva di 7.320 euro (circa 1500 euro a porta a cui si aggiungono 1400 euro di spese di trasporto e posa certificata più Iva) ora le tre porte sono state sostituite. A fornirle è sempre la ditta PO SE e il modello è il medesimo di quelle già montate, munite tuttavia di rinforzi supplementari e serrature di sicurezza con tripla chiusura a ganci. Ciò tramite affidamento diretto, considerata l’entità della spesa in parte coperta da assicurazione.

Risale alla seconda meta di aprile 2023 l’aggiudicazione in concessione per l’utilizzo e la gestione del nuovo impianto sportivo polivalente realizzato a Villamarina, su una serie di terreni anche di recente acquisizione pubblica, per la durata di 5 anni alla società sportiva Asd Gruppo cicloturistico Fausto Coppi. Inaugurato il 24 settembre 2023 dal campione di ciclismo Miguel Indurain e intitolato a Marco Pantani, il ciclodromo conta su una pista che misura 1,6 chilometri e può essere utilizzata per varie attività e discipline sportive. All’interno dell’impianto è presente anche una pista da pattinaggio oltre a un fabbricato con oltre 200 metri quadri con spogliatoi, magazzini ed infermeria. L’impianto è interamente illuminato, in modo da poterlo utilizzare anche in notturna. L’investimento totale è stato di 1.380.000 euro.