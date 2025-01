Senza tetto vivevano nelle colonie abbandonate di Ponente a Cesenatico: presi in 3 e denunciati dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Cesenatico nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di controlli all’interno di una colonia abbandonata in zona Ponente, nelle vicinanze di Atlantica. L’attività ha permesso di identificare tre soggetti all’interno di un vecchio locale di guardiania: le persone - una di loro sprovvista di permesso di soggiorno - avevano trovato riparto all’interno della struttura riscaldando l’ambiente con legna e candele e incorrendo così nel rischio di incendio alla luce dei numerosi rifiuti di plastica presenti. Gli occupanti aveva creato un varco nell’area perimetrale dell’immobile a cui si poteva accedere facilmente spostando la precaria e insufficente struttura metallica posta a parziale chiusura. Gli agenti hanno sgomberato l’area al fine di tutelare l’incolumità degli occupanti e hanno accompagnato i tre uomini presso il comando di via Leonardo Da Vinci dove sono stati denunciati in concorso per occupazione abusiva di terreni ed edifici.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti su segnalazione di un privato cittadino in una situazione potenzialmente pericolosa per gli occupanti abusivi e per il territorio. Questi mesi di temperature così rigide favoriscono azioni di questo tipo su cui dobbiamo tenere sempre alta la guardia», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Il fenomeno delle occupazioni abusive è oggetto di attenzione da parte della polizia locale in accordo con gli altri uffici comunali, verrà avviata una mappatura delle aree a maggior rischio. Ci attiveremo con controlli e pattugliamenti frequenti e allo stesso tempo avvieremo un’attività precisa di dialogo con i proprietari delle strutture al fine di mettere in sicurezza i locali come previsto», il commento del comandante Alessio Rizzo.