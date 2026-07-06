Scomparso da giorni e trovato senza vita nel suo camper a Cesenatico

Trovato morto nel suo camper a Cesenatico. Enrico Malgarini, 53 anni, era scomparso dal 29 giugno e ieri è stato ritrovato senza vita nella zona di Ponente. Per il 53enne, che da giorni non dava notizie di sì eranp state avviate ricerche, anche con il coinvolgimento di Penelope Emilia-Romagna, contattata dai familiari. Ieri la segnalazione del camper vicino ad un sottopassaggio, grazie agli appelli social. “Volevamo ringraziare tutte le persone che ci hanno permesso di ritrovare Enrico perché una brutta notizia è pur sempre una notizia che impedisce ai familiari di vagare per anni senza alcuna risposta sul destino dei propri cari”, dice l’avvocato Barbara Iannuccelli che rappresenta l’associazione.