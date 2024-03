Scade a luglio la convenzione del porto turistico di Cesenatico

Assemblea di quartiere a Ponente e Zadina con al centro due aspetti chiave: la seconda fase del Waterfront delle colonie, che entrerà nel vivo già a primavera; e il rinnovo, tramite bando, della concessione del porto turistico “Onda Marina”, giunta a scadenza trascorsi 50 anni. Se ne è parlato nella assemblea pubblica con i cittadini da parte dell’amministrazione comunale in collaborazione con i comitati di zona.

Il waterfont

Il sindaco Matteo Gozzoli ha parlato della nuova fase del Frontemare di Ponente, per un investimento complessivo da 6 milioni di euro, la maggio parte finanziati dalla Regione Emilia Romagna. Dopo l’avvenuto impianto di fogne bianche e sottoservizi, prevista tutta una serie di interventi di riqualificazione urbana pubblica su viale Colombo, stradelli che conducono alla spiaggia, pista ciclopedonale, viabilità, copertura e creazione della passeggiata delle sponde in ferro lungo lo sbocco al mare del canale scolmatore Tagliata nella spiaggia tra Ponente nord e Zadina. Lavori per i quali è in corso un appalto per l’aggiudicazione e che dovrebbero già iniziare a primavera. Considerato che si tratta di un’opera articolata su punti e direttrici, per la quale occorreranno 700 giornate di lavoro, è stata programmata in più anni e con sospensioni durante la stagione estiva.

Il porto turistico

Altri argomenti sui quali alcuni dei trenta partecipanti l’assemblea ha chiesto approfondimenti, hanno riguardato periodo e orari di apertura estiva del ponte mobile del porto turistico per raggiungere dall’abitato la spiaggia di Ponente; l’utilizzo pubblico dell’ampio parcheggio recintato di via Andrea Doria. Entrambi ora nella disponibilità di “Onda Marina”. Sulla specificità di questi aspetti l’amministrazione comunale ha allargato il tema, comunicando ai presenti come a luglio 2024 scadranno i 50 anni di durata di concessione del porto turistico. Onda Marina è stata infatti assegnata in concessione nel 1974 e nel tempo finita al centro delle cronache per il crack di gestione. Il Comune darà corso al nuovo bando di gestione della darsena da diporto nei prossimi mesi, disponendo di 300 posti barca, pontili, area scalo, residence, ristorante e una serie di servizi annessi, perimetrati dai viali Andrea Doria, Vespucci, Caboto, e dal lungomare Ponente. Verosimilmente ancora per la stagione 2024 sarà prorogato il termine della concessione a Onda Marina. Quando si procederà alla nuova l’assegnazione, l’intenzione è non spingersi oltre ai 20-25 anni di durata, facendo riferimento alle migliorie e agli adeguamenti che verranno richiesti e alle offerte. Tra gli adeguamenti, il Comune è interessato al bisogno di innalzare in quota le attuali banchine, dato che talvolta sono avvenuti straripamenti che hanno provocato allagamenti dell’area mercatale ittica attigua. Apprezzato il proposito del Comune di incamerare l’area parcheggio, oggi sottoutilizzata da Onda Marina, in vista di richieste a utilizzo pubblico. Con la valorizzazione della pinetina posizionata tra le scuole materne, medie ed elementare.