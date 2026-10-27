Sbagliato il colore dei cartelli agli ingressi di Cesenatico: il blu è riservato alle Province

GASTONE BARONIO
Cesenatico è una Provincia? È questa la convinzione o la domanda che si possono fare gli utenti della strada, soprattutto se non locali, che, entrando nel territorio del Comune di Cesenatico, vedono il segnale stradale con il nome della città riportato sul fondo di colore blu.
Quindi, circolando sulle strade dove sono segnalati il fine dei territori delle Province di Ravenna o di Forlì-Cesena che confinano con il territorio di Cesenatico gli automobilisti vedono il suddetto “segnale blu” che indicherebbe l’inizio della Provincia di Cesenatico (per chi conosce questa simbologia).