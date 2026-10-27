Sbagliato il colore dei cartelli agli ingressi di Cesenatico: il blu è riservato alle Province

Cesenatico è una Provincia? È questa la convinzione o la domanda che si possono fare gli utenti della strada, soprattutto se non locali, che, entrando nel territorio del Comune di Cesenatico, vedono il segnale stradale con il nome della città riportato sul fondo di colore blu.

Infatti, il fondo blu è il simbolo utilizzato nel codice della strada per segnalare l’inizio o la fine del territorio di una Provincia.

Invece l’inizio o la fine del territorio comunale deve essere indicato con il segnale di fondo marrone.

È chiaro che è stato fatto un errore sbagliando il colore nel segnale di Cesenatico che è stato installato su tutte le strade nel punto esatto dove inizia il territorio comunale della città costiera che, ovviamente, è parte di uno dei trenta Comuni della Provincia di Forlì-Cesena.

L’errore è un peccato veniale perché questo segnale di inizio del territorio comunale è solo un utile segnale di informazione logistica che non prescrive alcuna regola di circolazione o, ad esempio, alcun particolare limite di velocità.