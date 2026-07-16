Savignano mare, allontanata carovana di nomadi con molti pregiudicati

SAVIGNANO. Polizia di Stato e Polizia locale dell’Unione Rubicone Mare sono intervenuti martedì nell’area a ridosso delle numerose attività commerciali che si trovano alle porte di Savignano a Mare, in particolare nel parcheggio di un fast food, per identificare una nutrita carovana di nomadi che ivi si era insediata con l’intenzione di permanerci per un tempo indeterminato. All’arrivo delle auto militari, c’è stato il tentativo immediato di sottrarsi al controllo di polizia, con un fuggi fuggi di alcuni veicoli.

«L’identificazione dei soggetti presenti», spiega una nota della Polizia, «giunti con auto, camper e roulotte, ha permesso di accertare che gli stessi sono praticamente tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio ed è verosimile che le loro intenzioni non fossero delle migliori. Tale opinione è stata certificata anche dal tentativo di allontanarsi all’arrivo di Polizia di Stato e Polizia Locale e dai loro precedenti penali relativi alla commissione dei reati contro il patrimonio, tra cui anche per truffe agli anziani. Per tale motivo, terminati gli accertamenti di polizia, anche sui veicoli presenti, la carovana è stata invitata a lasciare il territorio della provincia, non avendo plausibili motivi per ivi

stazionare».

I controlli hanno interessato anche altre zone e persone.