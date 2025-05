Savignano e Cesenatico: notte di controlli e quattro patenti ritirate

Notte di controlli e dedicata alla sicurezza stradale quella appena trascorsa scorsa, con gli equipaggi delle polizie locali di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone e mare che hanno effettuato un servizio congiunto extra-ordinario nel territorio di Savignano sul Rubicone e di Cesenatico. Sono stati fermati e controllati decine di automobilisti. Per 4 di loro il controllo si è concluso col ritiro della patente di guida, per la prevista sospensione, essendo stato accertato lo stato di ebbrezza. In due casi è avvenuto a Savignano sul Rubicone, sulla via Emilia; negli altri due a Cesenatico sulla statale Adriatica.