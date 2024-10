Sarcasmo su Cesenatico nella serie tv sugli 883: reazione offesa

«L’anno scorso sono stato in un posto che non conoscevo e che ha pure un nome del cazzo: Cesenatico». Firmato Max Pezzali, il famoso cantante degli 883. Questa battuta, che non fa di certo una buona pubblicità all’immagine di Cesenatico in chiave di promozione turistica, è contenuta in una delle scene iniziali della serie tv intitolata “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, che sta andando in onda su Sky.

A notarla e a rimanerne amareggiato, al punto da segnalare la cosa al sindaco Matteo Gozzoli, inviandogli un messaggio. è stato un cittadino romagnolo che ha la seconda casa a Cesenatico e la ama profondamente.

«Il colpo ricevuto per noi vecchi Romagnoli esuli - ha scritto - penso che meriti una presa di posizione relativamente al suo ruolo istituzionale».

In realtà, almeno per ora, l’amministrazione comunale preferisce trincerarsi dietro un no comment.

La frase pronunciata nella produzione televisiva che racconta la storia del noto duo musicale ha però pungolato l’orgoglio di molti cesenaticensi o semplicemente di chi ama quella città e magari ci trascorre le vacanze d’estate.