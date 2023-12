RomagnaBanca compie oggi 120 anni tra Cesenatico, Savignano e Bellaria

Ben 120 anni viaggiando a gonfie vele. RomagnaBanca, che nel proprio simbolo ha proprio due vele colorate, oggi taglia il traguardo di 120 anni di storia in un cammino in crescendo. Il futuro non nasce dal nulla, se si guarda la storia di RomagnaBanca Credito Cooperativo salta all’occhio questo principio.

Sono passati 120 anni da quando ha preso vita la “Cassa Rurale di S. Maria di Sala” il 20 dicembre 1903 grazie a 12 fondatori e il parroco a Sala di Cesenatico. Poco dopo, in data 8 marzo 1904, nasceva la “Cassa Rurale di prestiti delle parrocchie di Santa Lucia e Castelvecchio” a Savignano grazie a un altro gruppo di persone del territorio. E nel 1909 venne costituita la “Cassa Rurale di depositi e prestiti di Bellaria-Bordonchio”. Sono le tre anime fuse in RomagnaBanca. Una banca ricca di storia che nel corso del tempo vide il cambio del nome da casse rurali a banche di credito cooperativo come imposto dalla nuova normativa. Nel novembre 1995 Savignano e Bellaria si unirono in Romagna Est Bcc e dal 1° gennaio 2017 è stata data vita all’attuale RomagnaBanca comprendendo anche Sala di Cesenatico. Oggi sono 26 le filiali, con tre sedi: quella legale è a Savignano, amministrativa e direzione a Bellaria e un’altra amministrativa con vari servizi anche a Sala di Cesenatico.

Oggi le tre banche sono una sola realtà unite nel nome RomagnaBanca, capace di offrire un servizio che abbraccia tre province: Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, senza tuttavia perdere il carattere di radicamento e di attenzione alle economie locali come faceva alla sue origini. Recentemente si sono svolti alcuni momenti celebrativi per i 120 anni di attività che hanno coinvolto i soci, e altri momenti seguiranno nei prossimi mesi.