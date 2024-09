Riparte la Champions League e tornano i “tarocchi”: sequestrate oltre 800 magliette false a Cesenatico e Gatteo - Gallery

Alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale e a pochi giorni dall’avvio delle partite di Champions League della nuova stagione, la Guardia di Finanza di Forlì, nell’ambito di un’operazione anticontraffazione coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo romagnolo, ha sequestrato più di 800 magliette sportive recanti le effigi artefatte di note squadre di calcio militanti nelle massime divisioni europee.

Quattro persone, tutte di origini bangladesi, sono state denunciate a piede libero alla suddetta Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.

La succitata operazione - che rientra nella campagna di controlli periodici disposti dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle forlivesi per contrastare i fenomeni d’illegalità economico-finanziaria - è volta ad impedire la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e il commercio di articoli contraffatti o non genuini, con l’obiettivo di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.

A Cesenatico e Gatteo

Questa volta i Finanzieri sono intervenuti presso quattro diversi empori della riviera, tra quelli più frequentati a Cesenatico e a Gatteo, soprattutto dai vacanzieri.

Nel dettaglio, i militari della locale Tenenza hanno eseguito un primo intervento in un negozio di Cesenatico gestito da un commerciante 60enne, presso cui hanno rinvenuto e sequestrato quasi 300 magliette sportive riportanti loghi e colori ufficiali di note squadre di calcio italiane ed europee, tali indurre gli avventori a ritenere che gli articoli fossero provenienti dalla filiera autorizzata. L’attento controllo dei militari, tuttavia, ha permesso di appurare la mancanza, sugli stessi, delle previste etichette e ologrammi che, invece, hanno i capi autorizzati alla vendita sul mercato nazionale.

Nel corso della stessa operazione, le Fiamme Gialle hanno poi bussato alle porte di altri tre analoghi esercizi commerciali, due sempre di Cesenatico e uno di Gatteo, gestiti da altrettanti commercianti di 44, 46 e 47 anni, anche in questo caso procedendo a ritirare dal mercato, per gli stessi motivi, ulteriori 550 magliette.

Su mandato della Procura della Repubblica di Forlì, i Finanzieri hanno, altresì, perquisito le abitazioni di Cesena e Cesenatico dei quattro venditori, presso cui hanno acquisito documentazione utile a ricostruire la filiera illecita del «tarocco».

Si stima che il giro d’affari illecito possa oscillare attorno ai 10 mila euro.