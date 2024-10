Rifiuti, telecamere di videosorveglianza e tutela della privacy: martedì un incontro a Cesenatico

Il Comune di Cesenatico, in collaborazione con il comando della Polizia Locale, è lieto di annunciare l’organizzazione dell’evento “Contrasto degli illeciti in materia di rifiuti: l’uso dei sistemi di videosorveglianza” che si terrà martedì mattina, 15 ottobre 2024 presso il Palazzo del Turismo di viale Roma. L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, mira ad analizzare il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza con un focus particolare sul contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, argomento di grande attualità per la tutela dell’ambiente ed il mantenimento del decoro nel contesto urbano.