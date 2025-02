Rapine e furti in serie tra Cesena e Cesenatico: 54enne condotto in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione per “unificazione di pene concorrenti”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un 54enne, che dovrà scontare 6 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione, insieme al altri 15 giorni di arresto, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 2.259 euro. L’uomo, da tempo domiciliato in provincia, nel tempo è stato condannato dal Tribunale di Forlì per una lunga serie di reati – tra i quali “rapina”, “furto”, “furto aggravato”, “ricettazione”, “resistenza a pubblico ufficiale” e altro - commessi tra Cesena e Cesenatico fino al novembre 2023, quando fu arrestato per una tentata rapina aggravata. Al termine delle formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, il predetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.