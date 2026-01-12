Cesenatico, ultimatum del Comune a Inps: «Quella recinzione va demolita»

È a tutti gli effetti un ultimatum quello che il Comune di Cesenatico ha dato a Inps intimandogli di provvedere a rifare o demolire per sempre la recinzione della colonia ex Inpdap ormai ammalorata e decadente. L’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco Matteo Gozzoli e registrata l’8 gennaio è solo l’ultima di una serie di comunicazioni con cui l’amministrazione di Cesenatico ha cercato, fin qui invano, di ottenere da Inps un intervento concreto per sistemare una situazione che oltre di degrado estetico costituisce anche un potenziale pericolo e un motivo di insicurezza. La recinzione è quella della colonia ex Inpdap di viale Colombo, zona al centro del progetto di rilancio attraverso il rifacimento del Watefront di Ponente.