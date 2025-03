Quasi 3mila di corsa per “Attraverso Cesenatico”, vince Ricciardi

Il binomio tra sport e socialità che è alla base della ormai storica podistica “Attraverso Cesenatico”, giunta alla 35ª edizione, ha fatto centro, andando oltre ogni più rosea aspettativa questo fine settimana. Sono state quasi 3mila le presenze, con la gara competitiva che ha fatto il tutto esaurito, così come la Familia walk&run e la kidsrun che ha attirato 430 giovanissimi partecipanti. La 10 chilometri è stata vinta da Luis Matteo Ricciardi, della Asd Dinamo Running, col tempo di 30 minuti e 31 secondi, davanti a Stefano Furlani e Moslim Labouiti. Giulia Vettor è stata la più veloce tra le donne (34 minuti e 35 secondi), davanti alle sorelle Martina e Valentina Facciani. Tra gli over 65 l’ha spuntata Ugo Moroni, mentre Susi Frisoni è stata la migliore delle ultrasessantenni. Molto soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli per i «due giorni di aggregazione, sport di alti livello, colore e una vera e propria festa con il record di partecipanti».