Processo Radici, l’orgoglio del sindaco Gozzoli: “Una giornata storica per Cesenatico”

La sentenza del processo Radici riempie d’orgoglio il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, in prima linea con grande coraggio contro la criminalità organizzata. “Oggi per Cesenatico - dice Gozzoli - è una giornata storica, storica e anche bella. La sentenza del processo Radici ha confermato l’impianto accusatorio dimostrando la sussistenza della gran parte dei reati, compresa l’aggravante del metodo mafioso per alcuni degli imputati. Complessivamente sono arrivate 21 condanne sulle 22 richieste e riguardo alla nostra città, tutti i reati commessi sul nostro territorio hanno dato seguito a una condanna. Questo ci dà coraggio perché ribadisce ancora una volta che grazie alla reattività del territorio, al lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, ci possiamo difendere dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Cesenatico ha alzato la testa, e lo ha fatto grazie alla coesione del suo tessuto sociale e alle istituzioni. Ringrazio tutte le forze dell’ordine coinvolte nelle indagini, specialmente la tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico, e il Commissariato di Polizia di Cesena che dimostrano l’importanza dei presidi locali. Unitamente a loro, ringrazio tutti quanti si sono impegnati in questa operazione. Grazie all’impegno enorme del Pubblico Ministero Marco Forte é stata scoperchiata una situazione molto grave”.