Processione, messa e benedizione del mare a Cesenatico piene di partecianti

Le motonavi quest’anno non accompagnavano fedeli e turisti fino al largo: malgrado questo ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico anche da terra la benedizione del mare che a Cesenatico da sempre si celebra nella giornata dell’Assunta a Ferragosto.

Il meteo assolato ha aumentato forse ancor più degli altri anni la partecipazione all’evento religioso da parte delle persone, con alcuni pescherecci che si sono prodigati per portare in mare le autorità presenti, e gommoncini e piccole imbarcazioni che comunque anche senza la presenza delle motonavi si sono avvicinate al momento della benedizione, seguito dalla banchina da tanti curiosi e fin dall’uscita delle imbarcazioni.

A Ferragosto, nella giornata che la liturgia della chiesa cattolica dedica all’Assunzione in cielo di anima e corpo di Maria Vergine, a Cesenatico si festeggia sempre con la processione della statua della Madonna per le vie del centro del paese, con l’imbarco e il pellegrinaggio in mare. Il tutto coordinato magistralmente da don Silvano che ha riportato a galla e continua a valorizzare ed a mettere in risalto tradizioni antiche, che si stavano in passato perdendo un po’. Non è mancato in mattinata neppure qualche momento di apprensione: per un marinaio della Guardia Costiera di picchetto all’immagine sacra che, durante le celebrazioni, ha subito gli effetti nefasti del gran caldo, crollando a terra svenuto. Subito soccorso da un medico (che era a capo del coro e quindi molto vicino) e dal personale della Croce Rossa presente alla manifestazione, la sua situazione si è presto risolta facendo rientrare l’allarme e lo spavento generale di chi aveva assistito alla scena durante la messa a fronte della biblioteca.