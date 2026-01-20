Cesenatico, primo passaggio in Consiglio per il progetto di recupero dell’ex Hotel Pino

Ex hotel Pino: in consiglio comunale a fine gennaio attesa la prima approvazione del nuovo progetto. Si trasformerà in una villa bifamiliare con volumi edilizi ridotti di due terzi rispetto quelli odierni. Ciò in base all’Accordo operativo proposto al Comune dalla proprietà. Proprierario del complesso è l’imprenditore calzaturiero sammaurese Gianvito Rossi, che nel frattempo avrebbe presentato istanza per procedere con l’abbattimento dei cadenti fabbricati chiusi e inattivi da diciotto anni, ridotti oramai allo stato di ruderi. L’intenzione sarebbe quella di anticipare in tal modo le opere di smantellamento e le demolizioni - anche rispetto alla stagione turistica - dei vecchi stabili, ubicati lungo il centrale viale Anita Garibaldi che collega il centro urbano a quello balneare storico, sul quale si affacciano eleganti e pregevoli ville e villini di primo Novecento.